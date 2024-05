Nell’ambito del progetto “Riabitare la Sardegna - Le Comunità locali incontrano le Comunità degli Investitori e degli Innovatori”, oggi alle 17 è in programma un evento dal titolo “Invest in Tadasuni - Sognare, Credere, Fare”. L’appuntamento è a “Casa Pinna”, in Corso Impero, nel piccolo paese del Guilcer-Barigadu, accanto al lago Omodeo.

Sistema territoriale e opportunità di residenza: il sindaco, Pierpaolo Pisu, illustrerà il programma del Comune. Nell’ambito delle opportunità di investimento tra albergo, albergo diffuso, case e rural land, Sandro Murtas illustrerà il progetto di sviluppo locale (Psl) Tadasuni 2030.

Seguirà una conversazione sul tema “Sardegna che vogliamo”, con gli interventi di Bachisio Bandinu (tema “Domani è un altro Mondo. Dieci domande per la Sardegna che verrà”) e Graziano Milia (“Non mi giro dall’altra parte”.

In apertura, l’inaugurazione di una serie di installazioni artistiche di ceramica e tecniche antiche, dislocate nel paese e4 collegate a una piattaforma multimediale internazionale, su iniziativa di Carmine Piras, con opere e maestri d’arte.

Per partecipare: info@riabitarelasardegna.it, 370/1424229, www.riabitarelasardegna.it

