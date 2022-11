Le province sarde – a parte Oristano – guadagnano qualche posizione nella classifica della qualità della vita ma restano nelle retrovie.

Altrimenti non poteva essere in un Rapporto, quello realizzato da ItaliaOggi con l'Università La Sapienza di Roma, che vede una netta spaccatura tra Nord e Sud. Nessuna provincia meridionale o insulare è tra le prime 32 posizioni.

In testa c’è la provincia di Trento, grazie agli eccellenti piazzamenti conquistati in otto dei nove ambiti considerati. In coda Crotone, alla 107esima posizione.

La migliore qualità della vita in Sardegna si registra nel Cagliaritano, provincia che si piazza al 72esimo posto guadagnando due posizioni rispetto al 2021. Poi c’è Nuoro 77esima, un balzo in avanti rispetto all’85esimo posto di un anno fa.

Guadagnano due posizioni anche Sassari, che si piazza 79esima e il Sud Sardegna, 89esimo. Male Oristano, che scende al 91esimo posto dall’88esimo che occupava nel 2021.

Tornando alle prime della classe: in seconda e terza posizione ci sono Bolzano e Bologna, quindi Firenze che scala due posizioni e Milano che resta stabile al quinto. Balzo di Siena, da 12esima a sesta, mentre Parma scivola dal primo al settimo posto. Chiudono la top ten Pordenone, Trieste e Modena.

Al fondo della classifica i soliti noti: Siracusa 106, Caltanissetta 105, Napoli 104. Perde molte posizioni Torino, da 19esima a 35esima; bene Como che sale dal 62esimo al 32esimo posto.

In generale la qualità della vita risulta buona o accettabile in 64 province italiane su 107. Lo studio evidenzia anche come le grandi aree urbane abbiano retto meglio alla pandemia, che ha affossato diverse aree del Sud e delle Isole.

Questi i nove indicatori considerati: affari e lavoro, ambiente, disagio sociale e personale, istruzione e formazione, popolazione, reddito e ricchezza, sicurezza, sistema salute e tempo libero.

