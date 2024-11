Tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo campo di calcio in erba sintetica di via Tigellio intitolato a Gigi Riva: il taglio del nastro dell’impianto sportivo si terrà domani alle 9. All’inaugurazione parteciperanno gli amministratori locali e le associazione sportive del paese. L’opera, che andrà ad arricchire il numero di spazi presenti nel territorio destinati allo sport, è costata 586.000 euro, finanziati dalla presidenza del Consiglio dei ministri e grazie a un mutuo contratto dal Comune.

«Il nuovo campo in erba artificiale è stato fortemente voluto dalla nostra amministrazione», spiega la vice sindaca e assessora allo Sport, Elisabetta Loi. «Investire nello sport significa investire nella crescita educativa e sociale dei nostri giovani concittadini, e incoraggiare il benessere fisico e mentale. Auspichiamo che questo nuovo spazio possa diventare un punto di riferimento per le future generazioni».

Soddisfatto il sindaco, Walter Cabasino: «Questo progetto rappresenta un significativo traguardo per la nostra comunità e, in particolare modo, per i giovani concittadini che avranno a disposizione uno spazio di socializzazione e crescita sportiva all’avanguardia». Durante la cerimonia di inaugurazione si svolgerà la manifestazione Fun Football - organizzata dal settore giovanile e scolastico della Figc - dedicata alla categoria primi calci.

