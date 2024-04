Un docufilm (in lavorazione) contro la violenza sulle donne con la testimonianza di alcune donne che sono rimaste vittime di aggressioni con l’acido. Lo sta portando avanti la regista di Villasimius Alessandra Usai (già regista del docufilm sulle ex carceri di Castiadas) con la collaborazione, appunto, delle donne vittime di violenza. Una di queste, Filomena Lamberti, sarà a Villasimius domani pomeriggio (19 aprile, ore 17) a Casa Todde per portare la sua testimonianza.

Nel corso della mattinata Lamberti, aggredita con l’acido dal marito a Salerno nel 2012, incontrerà gli studenti delle scuole medie. A dialogare con la Lamberti Stella Celentano (Spaziodonna Salerno): insieme presenteranno il libro “Un’altra vita”.

La Lamberti non è mai stata in Sardegna«e ci ha confessato – spiegano Alessandra Usai e Nicola Mennuni, fondatori della casa di produzione cinematografica Nical Films – che visitarla era il suo sogno. Siamo felici che abbia accettato il nostro invito».

© Riproduzione riservata