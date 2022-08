Appuntamento domenica a Villasimius con "La Sardinia rock band in Pensieri e Parole", band ufficiale di Mogol. Il gruppo si esibirà nella piazza principale del centro storico di Villasimius, in via del Mare.

La band, creata proprio da Mogol con musicisti sardi, accompagna il maestro nei suoi eventi e spettacoli musicali e culturali in Sardegna. È capitanata da Massimo Satta (arrangiatore e docente di Mogol nella scuola CET di Mogol) e Gabriele Pancotto (allievo ugualmente nella scuola CET). Oltre a Satta (chitarra elettrica) e Pancotto (voce) fanno parte della band Federico Valenti (chitarra acustica), Alex Muntoni (batteria), Luca Attene (basso) e Massimo Pancotto (tastiere).

