Una palestra a cielo aperto, un luogo a disposizione di tutti i cittadini in cui praticare dello sport all’aria aperta. Il Comune di Villa San Pietro lancia lo spazio in piazza Toscanini dotato di attrezzi per l’attività fisica, un servizio pensato per i cittadini di tutte le età.

La sindaca, Marina Madeddu, spiega le finalità dello spazio attrezzato, realizzato con un finanziamento di 25mila euro ottenuto dal Comune: «L’obiettivo centrato è duplice, da una parte siamo riusciti a riqualificare uno spazio alberato del paese, dall’altra abbiamo creato un’area per gli esercizi a corpo libero che verrà messa gratuitamente a disposizione di tutti i cittadini. Il cartello all’ingresso della piazza indica l’utilizzo dei diversi attrezzi: inquadrando il Qr code con il cellulare sarà anche possibile visualizzare alcuni esercizi suggeriti. Nelle prossime settimane interverremo sul prato, in modo da rendere lo spazio ancora più accogliente, nella speranza che diventi luogo rigenerante, dedicato al benessere psicofisico e alla sana aggregazione. Ci auguriamo che chi usufruirà di questo spazio ne abbia la massima cura, in modo da garantirne a tutti la piena fruibilità».

