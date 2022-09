Sono iniziati i lavori per la sistemazione e la messa in sicurezza della via Carlo Sanna, la strada che taglia in due il centro abitato di Senorbì, la cittadina più popolata e trafficata dell'intera Trexenta.

I lavori per la posa del nuovo asfalto, come ampiamente previsto, stanno creando qualche piccolo disagio alla circolazione stradale, soprattutto nei momenti di maggior intensità del traffico.

"Si tratta di lavori che andavano realizzati necessariamente – fa sapere il vicesindaco Filippo Follesa –, ci scusiamo per i momentanei disagi dovuti anche alla deviazione del traffico".

La via Carlo Sanna attraversa per intero il centro abitato di Senorbì, collegando le due periferie dalla direzione Cagliari (verso sud) alla direzione Suelli (nord).

La riqualificazione del manto stradale porterà poi benefici alla circolazione, in termini soprattutto di sicurezza.

Gli interventi sulla viabilità sono appena all’inizio. La Giunta comunale, convocata dal sindaco Alessandro Pireddu, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la manutenzione e il miglioramento della viabilità urbana in alcuni importanti tratti stradali del centro abitato.

In particolare, il progetto del Comune prevede una serie di interventi nel comparto viario tra via Campioni e via Tevere; nella zona delle scuole medie dell'Istituto comprensivo Mezzacapo, della sede dell'Unione Trexenta, del distretto Asl e della palestra comunale

