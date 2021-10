Si sono aggravate le condizioni di Nicola Micheli, il ragazzo di 20 anni rimasto vittima ieri di un incidente sulla litoranea di Quartu.

Al Policlinico di Monserrato i medici hanno iniziato il periodo di osservazione per l'eventuale prelievo degli organi.

Una tragedia agghiacciante. Ieri il ragazzo, appassionato di rap, era alla guida di un'auto che per motivi ancora da chiarire è volata prima fuori strada e poi dentro il cortile di una villetta a Sant'Andrea, in via Leonardo da Vinci.

Sul posto erano arrivati subito una unità medicalizzata del 118 e i carabinieri. Nicola era stato accompagnato d’urgenza in ospedale, dove le sue condizioni erano apparse subito disperate.

