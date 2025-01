Un viaggio tra passato e mito, tra tradizioni agrarie e misteri nuragici. Sabato 11 gennaio, l’aula consiliare di Esterzili ospiterà la presentazione dei libri di Gino Ghiani, autore e studioso di Seulo noto per il suo contributo alla riscoperta delle radici storiche e delle usanze dell’omonima Barbagia e della Sardegna in generale.

Al centro dell’incontro, due opere che esplorano le anime profonde dell’Isola: “Cerimonie e riti delle festività agrarie in Sardegna. Medicina popolare” e “Atlantidei, Feaci, Shardana, Nuragici. Tra mito e storia”. La prima guida il lettore tra i riti agricoli e la medicina popolare, mostrando come il legame con la terra abbia plasmato identità e tradizioni. La seconda sfida i confini tra leggenda e realtà, svelando le connessioni tra le antiche civiltà mediterranee e la Sardegna nuragica.

L’incontro organizzato dall’associazione culturale “Il Magazzeno” in collaborazione con il Comune di Esterzili oltre a quello dell’autore, vedrà gli interventi di Antonio Puddu, presidente dell’associazione e dell’avvocata e consigliera comunale di minoranza Isabella Boi. A sottolineare l’importanza di iniziative che arricchiscono il tessuto culturale locale saranno inoltre presenti il vicesindaco Matteo Boi e l’assessora alla cultura Valentina Olianas. L’appuntamento è fissato per le ore 16 con possibilità di acquistare i volumi in loco o online.

