Alla guida ubriaco, portava con sé in auto un’ascia tribale e un coltello da cucina.

Un 29enne di Assemini è stato denunciato per porto illegale di armi e oggetti atti ad offendere, guida in stato di ebbrezza e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale. Con lui in auto un 28enne, denunciato solo per l’ultimo reato.

I due sono stati fermati a Castiadas dai carabinieri della Compagnia di San Vito mentre erano su una Mercedes classe B vicino a un chiosco in località Monte Turno.

Il conducente della vettura è stato trovato in possesso di un’ascia tribale intagliata a mano, della lunghezza di 38 centimetri e pesante 480 grammi, e di un coltello da cucina con lama seghettata lunga 21 centimetri. Sottoposto ad etilometro, ha riportato un tasso pari a 1,42 grammi al litro, quasi tre volte il limite.

Il giovane, così come il passeggero (un 28enne di Cagliari sottoposto all’affidamento in prova), si è inoltre rifiutato di fornire le sue generalità.

