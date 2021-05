I lavori per la sistemazione della via Sagittario a Torre delle Stelle si faranno anche nel tratto che si sviluppa nel territorio comunale di Sinnai. Una strada importantissima che dalla provinciale per Villasimius porta alla spiaggia di Genn'e Mari attraversando i territori di Maracalagonis (lavori già iniziati) e Sinnai (lavori che dovrebbero essere avviato entro l'anno).

Questo pomeriggio il progetto è rimbalzato in sede di commissione comunale, presenti il sindaco Tarcisio Anedda, la presidente della Commissione Rita Matta, Massimiliano Mallocci, Andrea Orrù, Roberto Loi, Aldo Lobina. Per la realizzazione della strada sono disponibili 250mila euro.

Modificato il progetto originario con l'utilizzo di autobloccanti in modo tale che al momento di realizzazione dei servizi sottostanti possano essere prelevati e rimessi al loro posto a conclusione dei lavori (reti idrica, fognaria, elettrica in particolare). Parliamo di lavori attesi da anni e finanziati dal 2018 da parte della Città metropolitana.

Sono invece in fase di ultimazione i lavori lungo il tracciato della strada che si sviluppa in territorio di Maracalagonis.

