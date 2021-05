L'ingresso alla spiaggia di Genn'e Mari a Torre delle Stelle è ridotto in precarie condizioni e in uno stato di insicurezza: un tratto completamente sterrato a danno anche dei disabili che devono raggiungere la spiaggia.

Il consigliere comunale Aldo Lobina denuncia la situazione attraverso una comunicazione all'amministrazione comunale con la quale chiede anche un immediato intervento per mettere in sicurezza il sito.

Lobina ricorda che questo è uno degli accessi al mare.

Intanto nell'ultima riunione del Consiglio comunale e in precedenza in una riunione della Commissione presieduta dalla consigliera Rita Matta, il sindaco Tarcisio Anedda ha assicurato la sistemazione della via Sagittario, la via che porta proprio alla spiaggia di Genn'e Mari.

