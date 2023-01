Incidente di caccia sui monti di Teulada. Nella tarda mattinata, nella zona di Piscinnì, un settantenne di Pula è stato raggiunto a un gluteo da un colpo partito accidentalmente dal fucile di un compagno di caccia.

La ferita non sarebbe particolarmente grave, ma per soccorrere l’uomo – vista la zona impervia in cui si è verificato l’incidente – si è alzato in volo l’elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Teulada.

© Riproduzione riservata