Un 53enne originario di Maracalagonis arrestato per furti in casa dai Carabinieri.

L’uomo, secondo le accuse, si era introdotto in pochi giorni in due diverse abitazioni di Settimo San Pietro e Sinnai nell’intento di rubare quanto più possibile. Non riuscendoci mai.

Nel primo caso, risalente a giovedì 16 settembre, l’obiettivo era una villetta indipendente di recentissima costruzione, ancora disabitata. L’uomo ha mandato in frantumi il vetro di una finestra della cucina ma il fragore ha richiamato l’attenzione dei vicini di casa che, impauriti, hanno allertato i Carabinieri. Il ladro si è dato alla fuga.

Cinque giorni dopo ci ha riprovato, stavolta a Sinnai alle 3 del mattino. Obiettivo sempre una casa disabitata: in questo caso è riuscito a entrare da una finestra, rovistando nelle varie camere. Ma si è spaventato vedendo le luci di una pattuglia dei Carabinieri in transito e sentendo l’allarme casuale di un’auto. Quindi è fuggito dalla stessa finestra dove poco prima si era introdotto.

Numerosi i riscontri acquisiti dai militari della Stazione Carabinieri di Sinnai e del Norm di Quartu Sant’Elena attraverso la visione dei filmati degli impianti di videosorveglianza. Ma anche grazie alle impronte lasciate ovunque dal ladro maldestro, ben noto ai militari perché gravato da numerosissimi precedenti per furto e altri reati contro il patrimonio.

(Unioneonline/D)

