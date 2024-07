Un weekend ricco di appuntamenti, la spiaggia di Campu Matta che si veste a festa per ospitare tornei di beach soccer, beach, volley, beach tennis, beach handball e gare di triathlon: ha preso il via oggi la “Pula beach sport”, cartellone che rilancia lo sport in chiave turistica.

Sino a domenica, dalle 9,30 alle 18,30, oltre ad assistere agli incontri dei vari sport, giovani e adulti avranno la possibilità di conoscere meglio queste discipline praticate sulla spiaggia. Luglio sarà caratterizzato anche dalla “Pula Fun Run”, che il 27, con partenza alle 19,30 da piazza Del Popolo, colorerà le vie del paese: quest’anno, partecipare alla gara podistica sarà anche un modo per sostenere le attività dell’associazione “Il Paese dei cuori” e la sua preziosa opera nell’ambito della cardiologia pediatrica.

Il sindaco, Walter Cabasino, spiega come lo sport possa dare ulteriore slancio all’offerta turistica di Pula, ma sia anche in grado di sostenere le campagne benefiche: «La nostra amministrazione è costantemente impegnata nella promozione dello sport, siamo convinti che sia fondamentale promuovere uno stile di vita sano, e i valori della condivisione e della solidarietà, per questo abbiamo sposato con grande entusiasmo la prima edizione della Pula Fun Run, una gara che sostiene le cardiopatie infantili». Elisabetta Loi, vice sindaca e assessora allo Sport, spiega come grazie ad eventi di questo genere si possa far conoscere meglio il territorio: «La promozione delle spiagge e dei nostri litorali attraverso le discipline ci consente di coniugare la fruibilità del litorale ad una sana attività sportiva. Attraverso lo sport, però, si può aiutare gli altri proprio come faremo con la Fun Run». Salvatore Di Caro, uomo di sport e consigliere comunale che segue gli eventi sportivi di Pula, si concentra sull’importanza della corsa benefica: «Parliamo di una iniziativa che unisce la passione per l’attività fisica alla generosità, per dare speranza e supporto ai bambini affetti da cardiopatie. Un gesto che dimostra come lo sport possa essere un potente strumento per fare del bene e diffondere messaggi positivi nella nostra società».

Sport è sinonimo di promozione anche per Ettore Caboni, vice presidente dell’associazione dei commercianti Vivi Pula: «La corsa colorata è un ottimo veicolo promozionale per la nostra cittadina. Ci auguriamo che possa diventare negli anni un appuntamento imperdibile: il lato benefico, inoltre, diventa il motore trainante dell’iniziativa». Plaude all’iniziativa Roberto Tumbarello, direttore della Struttura complessa di Cardiologia pediatrica e della cardiopatie congenite del Brotzu: «Ringraziamo il Comune e quanti si stanno adoperando per questa iniziativa, “Il Paese dei cuori” è il braccio operativo del nostro reparto, i volontari si prodigano per raccogliere fondi da destinare all’acquisto di macchinari e strumenti per i nostri pazienti».

