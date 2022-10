Un tamponamento sulla strada statale 554 manda in tilt il traffico e gli automobilisti che si dirigono al lavoro, o che accompagnano i figli a scuola, sono costretti a sopportare lunghe code.

L’incidente è avvenuto poche centinaia di metri dopo il ponte strallato tra Monserrato e Sestu sulla corsia di sinistra, ma la coda di veicoli è già arrivata all’incrocio con la Statale 387 per Dolianova coinvolgendo in parte anche le macchine in arrivo da quel centro abitato.

La fila sulla 554 (L'Unione Sarda - Manunza)

I rallentamenti impongono un tragitto di almeno venti minuti per coprire quel breve tratto. Resta, tra le possibili cause (oltre alla distrazione di chi sta al volante), la incomprensibile decisione di tracciare sull’asfalto all’altezza della curva che separa la quattro corsie dallo svincolo per la Statale 131, una serie di linee orizzontali zebrate sopra le quali le auto non possono transitare: sistema che, forse, punta a una maggior sicurezza (ipotetica) e che per altro verso impone a chi si trova al volante e percorre la corsia di destra di sterzare a sinistra chiudendo la strada a chi segue, costretto non di rado a improvvise frenate. Con le conseguenze che si possono facilmente intuire.

