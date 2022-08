Il barbiere di Sinnai Battista Cocco sarà giudice dell’evento “Barbero Magazine” che si terrà nella sala congressi di Rimini il 4 e il 5 settembre. Ideata da Jose Ascanio, barbiere di fama internazionale, si tratta di una competizione dove potranno mettersi in mostra numerosi barbieri, giudici e brand.

Le categorie di taglio sono anglosassone, sfumature 4k, fast fade. Battista Cocco (unico giudice sardo ed essere stato convocato assieme ad altri colleghi di fama nazionale e internazionale) di recente era stato selezionato insieme a un altro sinnaese, collega di salone, Simone Orrù, per il progetto "Barber Style Academy" per la qualità e l'innovazione dei loro tagli. “Sono felicissimo - dice Cocco – Per me è sicuramente un onore partecipare a questo evento organizzato da Ascanio. Cercherò di rappresentare al meglio la Sardegna”.

