Ci saranno i rapper sardi più in voga del momento al Summer Fest di Soleminis in programma il 2 settembre per celebrare il 350° anniversario della rifondazione del paese, avvenuta nel 1673, dopo che rimase disabitato per oltre due secoli.

Il Comune ha promosso un sondaggio tra i giovanissimi chiamati a scegliere i loro artisti preferiti. L’iniziativa ha riscosso grande successo e registrato un considerevole numero di votanti che hanno chiesto a gran voce la partecipazione di tutti i nomi proposti.

Sollecitazione accolta dall’amministrazione comunale che ha incaricato l’agenzia di spettacolo di scritturare quattro rapper: Paci, Luchetto, Sgribaz e Low Red. La serata rap si svolgerà presso il campo parrocchiale. Inizio è previsto per le 22. L’ingresso è gratuito.

