Nuova pista ciclabile e impianti sportivi più moderni a Suelli. L’amministrazione comunale ha avviato una serie di interventi finalizzati alla messa in sicurezza dell’abitato e alla valorizzazione dell’arredo urbano, tra questi ci sono anche i lavori tanto attesi per rendere più moderna e accogliente l’area sportiva.

In questi giorni sono iniziati i lavori per la bitumazione di Via dello Sport, dove verrà realizzata una pista ciclabile per consentire agli appassionati delle due ruote di circolare in sicurezza in sella alle loro biciclette. Si punta a intercettare gli appassionati del cicloturismo, in forte e costante crescita anche in Trexenta. La Giunta comunale ha ottenuto dal Governo un finanziamento di 715mila euro (fondo Sport e Periferie) per rendere fruibile e mettere in sicurezza l’area sportiva di Suelli che comprende campi da tennis, hockey, calcio e calcetto. "Realizzeremo anche due campi da padel e un parco recintato con percorso benessere e palestre all’aperto”, dice il sindaco Massimiliano Garau. Attraverso i finanziamenti Cipe (fondi europei) verranno invece realizzati i lavori di sistemazione urbana (strade e piazze) e di restauro delle antiche fondi per abbeverare il bestiame.

