Un 23enne di origine algerine che è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti dai Carabinieri del 9° Battaglione “Sardegna”.

Lo smercio è stato scoperto all'interno del Centro di Accoglienza Straordinaria per immigrati di Monastir, dove i militari hanno notato il ragazzo, sbarcato la notte precedente sulle coste sarde, mentre cedeva hashish in cambio di denaro a un connazionale, anch'egli appena giunto sull’Isola.

Durante le perquisizioni, il 23enne è stato trovato in possesso di 300 euro in contanti e di alcune dosi pronte per essere vendute.

La sostanza e il denaro sono stati così posti sotto sequestro, mentre per pusher e cliente sono scattati i provvedimenti. Il primo, come detto, è stato arrestato, mentre il secondo – un 22enne – è stato segnalato alla Prefettura di Cagliari.

Dopo l’udienza davanti al giudice lo spacciatore è stato condannato a 4 mesi e al pagamento di 700 euro di multa, ma è stato anche concesso il nulla osta per l’espulsione dal territorio nazionale.

