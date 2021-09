Monta la protesta dei pendolari che giornalmente devono raggiungere il posto di lavoro e le sedi dei principali Istituti scolastici di Cagliari e dell’area vasta. Dopo la ripresa delle attività didattiche, la situazione è diventata difficile, con un disagio crescente che colpisce le famiglie e, in particolar modo, i ragazzi che faticano a raggiungere le scuole in tempo utile per il suono della campanella. Una situazione anche al centro della campagna elettorale. “Il trasporto pubblico locale ha subìto un drastico ridimensionamento negli ultimi anni, durante i quali il numero delle corse su rotaia, nell’ora di maggiore affluenza (tra le 6:30 e le 7:30) è stato dimezzato, con due soli locomotori, insufficienti a trasportare circa 100 (cento) pendolari che giornalmente utilizzano la tratta Soleminis-Monserrato-Cagliari”. Lo dichiara Fedele La Delfa, candidato sindaco della lista “Soleminis nel cuore”. “Il disagio crescente – continua La Delfa – è un tema ormai noto e che non è più possibile trascurare, prevedendo piuttosto di richiedere ad Arst un intervento urgente nell’ambito della programmazione regionale del trasporto pubblico locale, sia con la messa in sicurezza delle tratte e ammodernamento delle littorine storiche da sostituire con treni di più attuale concezione, sia e soprattutto con un potenziamento del numero delle corse, da portare a tre, nella fascia oraria indicata”. Per Fedele La Delfa, “le soluzioni al problema esistono: si tratta di sensibilizzare opportunamente l’Azienda regionale, al fine di permettere l’ingresso a scuola entro l’orario canonico, oppure di potenziare il servizio mediante trasporto su gomma, prevedendo l’ingresso a Soleminis, per la corriera che già serve il limitrofo comune di Dolianova, anche per la giornata della domenica totalmente sguarnita. Sono certo che l'Arst non farà venir meno la sua sensibilità alla risoluzione del problema, concordando misure tempestive a beneficio di tutti”.

