Si è ripetuta nel mare di Solanas la tradizionale posa del presepe in fondo al mare, nelle acque antistanti la località turistica nel Comune di Sinnai. Come sempre a proporre l’appuntamento che si rinnova da lunghi anni, è stato il Club sub Sinnai.

Le statue in trachite rosa d ella natività, sono state realizzate dallo scultore sommozzatore di Sinnai Franco Congiu, Sono state posate ad alcuni metri di profondità dopo la messa officiata dal parroco Don Diego e della suggestiva fiaccolata che si è snodata nella località turistica, fino alla spiaggia. Ad attendere il corte di preghiera, attendevano i numerosissimi subacquei accorsi per il tradizionale evento. Tantissimi i fedeli in spiaggia in un clima d i grande commozione.

La manifestazione si è svolta alla presenza del vicesindaco di Sinnai Maria Barbara Pusceddu e dell'assessore Franco Orrù, con la collaborazione dei reparti navali e subacquei della Guardia di Finanza e dei carabinieri.

L'evento è terminato in spiaggia, con il tradizionale scambio di auguri e i canti tradizionali del coro Segossini che, nella straordinaria cornice della baia di Solanas con melodie ancestrali ha incantato i presenti.

Il presepe resterà sott'acqua fino all'Epifania: le viste non mancheranno da parte di sub e di fedeli che potranno fermarsi sulla spiaggia a pochi metri dal punto dove il presepe sott0acqua è stato creato dal Sub Sinnai.

«Abbiamo vissuto momenti di grande commozione-ha detto Paride Cardia, presidente del Sub Sinnai: l'emozione è sempre la stessa. Per noi sub, questo è un Natale speciale. Non posso che ringraziare quanti anche ieri hanno presenziato al rito».

