La Città metropolitana di Cagliari punta ad una serie di interventi per mettere in sicurezza la strada provinciale 17 nel tratto di sua competenza. Interventi sono previsti anche lungo il tratto della strada all'altezza di Solanas, borgata turistica di Sinnai.

«Stiamo pensando - dice l'ingegnere Paolo Mereu, responsabile del settore viabilità della Città metropolitana - a diversi interventi: alla realizzazione di un muretto non invasivo alto non più di 45 centimetri per porre fine alla caduta di detriti e pietre dal costone: in questo contesto, interverremo laddove il pericolo sussiste, non solo a Solanas, ma anche a Torre delle Stelle e nel tratto sino a Flumini della strada panoramica. La caduta di terriccio e pietre sono state in passato piuttosto frequenti: bisogna eliminare ogni pericolo. Per quanto riguarda Solanas sussiste un altro problema sempre sulla panoramica: il mancato rispetto dei limiti di velocità con tanti incidenti, purtroppo anche mortali. Non tutti gli automobilisti e i motociclisti rispettano i limiti di legge. Stiamo pensando a installare dissuasori luminosi dopo aver escluso quelli sonori che avrebbero creato sicuramente dei problemi, soprattutto nelle ore notturne a chi abita nella località turistica. Stiamo pensando anche alla realizzazione di marciapiedi ove è necessario«.

Più volte i residenti a Solanas e non solo hanno sollecitato simili interventi. «La Città metropolitana si sta dimostrando attenta alla situazione - dice Lazzaro Asuni, uno dei titolari del ristorante "Da Barbara" -, ci sono automobilisti che sfrecciano a tutta velocità con pericolo per loro e per i pedoni: ben vengano i dissuasori». La stessa Città metropolitana dovrebbe anche intervenire con la bitumazione di alcuni tratti della panoramica che presenta punti critici.

