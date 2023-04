Al via la bitumazione delle strade dell'abitato di Cuili Murvoni, lungo la strada provinciale 20 che dalla Nuova Orientale sarda porta a Solanas.

I lavori iniziati lo scorso anno si completeranno con la realizzazione di un tappetino in asfalto color terra e con la segnaletica. Costo dell'intervento, un milione di euro, ottenuto dal Comune di Sinnai nel 2016 col Patto per lo sviluppo della Città metropolitana.

«La conclusione dell'intervento», dice Aurora Cappai, assessora comunale ai Lavori pubblici, «è prevista prima dell'inizio della stagione estiva. Si tratta di un progetto importantissimo per l'agglomerato di Cuili Murvoni, con un centinaio di abitazioni: si sta intervenendo su diverse strade con la messa in sicurezza dell'intero sito, grazie anche alla realizzazione delle cunette per lo smaltimento delle acque».

