Contributi per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Li concede il Comune di Sinnai per gli immobili privati dove risiedono disabili con problemi di deambulazione, e a tutte le limitazioni funzionali permanenti.

Per il contributo si darà priorità ai portatori di handicap riconosciuti invalidi totali che abbiano difficoltà di deambulazione riconosciuta dalla ASL. Gli stessi portatori di handicap devono essere domiciliati nell’alloggio in cui sono necessari i lavori per l’abbattimento delle barriere. Oppure è necessario avere l’autorizzazione qualora il richiedente non sia il proprietario dell'alloggio.

Le domande vanno presentate al comune entro il 1° marzo.

