Un pensionato di 69 anni è stato trovato morto in serata nella sua abitazione di via Ninasuni a Sinnai.

A lanciare l'allarme sarebbe stato un familiare che non riusciva a contattarlo al telefono.

Immediato l'intervento dei carabinieri di Sinnai che hanno effettuato un sopralluogo. L’uomo sarebbe morto per cause naturali. Il magistrato ha subito disposto la rimozione della salma, affidandola ai familiari per il funerale.

