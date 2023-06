A Sinnai è stata sistemata questa mattina in un'area comunale di via Eleonora d'Arborea (vicino alla Asl) una scultura per ricordare i donatori di sangue e di organi.

Sarà benedetta domenica alle 17 con una solenne cerimonia alla presenza del sindaco Tarcisio Anedda, di assessori e consiglieri comunali.

Il cippo è dedicato a tutti i donatori di sangue, di organi, di tessuti e di cellule. Lo stesso cippo, voluto dall'Avis comunale di Sinnai, è stato realizzato dallo scultore locale Franco Congiu, in pietra arenaria di Sinnai.

L'iniziativa è stata approvata dall'intero Consiglio Comunale ed è patrocinata dall'Amministrazione Comunale.

Lo scorso anno l'Avis Sinnai ha festeggiato i suoi primi dieci anni di vita. I donatori sono oltre 200. Con quelli occasionali, sono 500. Da oltre dieci anni il presidente è Michele Ledda. «L’obiettivo – dice Ledda – è quello di arrivare a 500 donazioni in un anno tra Sinnai, Maracalagonis e Settimo San Pietro. Lo scorso anno abbiano effettuato anche uno screening sulla pressione arteriosa, un convegno, un centro di ascolto contro la violenza di genere e minorile, oltre la cerimonia di consegna delle benemerenze».

