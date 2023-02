Dovranno essere appaltati entro luglio i lavori di riqualificazione dell'ex Cinema Roma a Sinnai.

I tempi sono dettati dal finanziamento di 1 milione di euro ottenuto tramite bando Pnrr. Le risorse sono state chieste e ottenute per la realizzazione della fabbrica della creatività e laboratorio delle arti.

«Il progetto preliminare redatto nel 2014 grazie ai fondi del Programma integrato di sviluppo urbano (Pisu) – dice Aurora Cappai, assessore comunale ai Lavori pubblici – prevede la riqualificazione della struttura e la realizzazione di un grande spazio espositivo a doppia altezza. Uno spazio contenitore pensato per ospitare manifestazioni, attività formative e attività creative. Prevista anche la sala bar».

«L'attenzione maggiore è riposta sulla facciata. Si sta optando – continua Cappai – per una soluzione che non crei straniamento. Una facciata semplice con ampie finestrature, dove l'ampia balconata viene ripristinata e all'ultimo piano si affaccia una grande terrazza». In passato l'ex cinema ha ospitato anche il Montegranatico.

