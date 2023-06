Si è tenuto al museo di Sinnai il primo incontro di formazione sulla progettazione, sistemazione e manutenzione dei sentieri promosso dal CAI sezione Cagliari e dal gruppo locale Sinnai. Nell'occasione, i volontari del Club Alpino Italiano hanno affrontato diverse tematiche legate al mondo della sentieristica. I docenti si sono focalizzati sulla conoscenza della cartografia, hanno spiegato le procedure per la progettazione e la realizzazione di un sentiero, quali sono gli organismi che possono svolgere queste funzioni e quale iter seguire affinché il sentiero venga registrato nella RES (Rete escursionistica regionale).

La proposta ha riscosso un notevole successo, portando al Museo di Sinnai tante persone interessate. «Grazie alla Legge forestale del 2017-si legge in un comunicato- la Sardegna si è dotata di una normativa per la gestione della sentieristica, delegando competenze aggiuntive all’Agenzia Regionale Forestas in materia di rete dei sentieri ciclo-escursionistici e delle Ippovie».

Nei prossimi giorni, i partecipanti saranno impegnati in un’attività sul campo, nel territorio di Sinnai, per mettere in pratica quanto appreso nella prima giornata di formazione

