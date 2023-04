Per dare ordine nei posteggi durante le feste paesane, il Comune di Sinnai ha indetto pubblico concorso. Servirà per la formazione di graduatorie per l’assegnazione di posteggi per il commercio e per la somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica durante le sagre o altri appuntamenti sociali e culturali: Su fogaroni, il Carnevale Sinnaese, il Pellegrinaggio di Bonaria, le feste religiose di San Gregorio, di Sant’Isidoro, San Basilio, Santa vittoria, Santa Barbara, San Giuseppe, Sant’Elena, San Bartolomeo, San Cosma e Damiano. E, poi, le manifestazioni dell'Estate sinnaese, la Festa dei popoli e il Natale sinnaese.

Come è specificato nel bando, l’assegnazione del posteggio specifico avverrà in occasione delle singole manifestazioni in base a quelli disponibili, attingendo alla graduatoria dei partecipanti allo stesso bando suddivisa per manifestazioni e categorie merceologiche del regolamento per il commercio su aree pubbliche.

