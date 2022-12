Sono tornate le bancarelle in Piazza a Sinnai. Ci resteranno per tre giorni, sino a venerdì. Il tutto, nell’ambito delle festività per il "Dicembre sinnaese", organizzato dall’amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco e le altre associazioni culturali locali. I mercatini riapriranno domani dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 21.

Mercoledì 21

– Ore 16.30: Apertura spazi espositivi Mercatini di Natale; a seguire animazione Musicale itinerante di suonatori di Launeddas e altri strumenti della tradizione sarda;

– Ore 17.00: Musica sulle ruote della Compagnia Palazzo d’inverno, a cura dell’Effimero Meraviglioso;

– Ore 19.00: Natale in Musica a cura della Scuola Civica G.Verdi Sinnai – Salone Parrocchiale Santa Barbara;

– Ore 20.30: Natale in Musica a cura del Coro Maschile S’ARRODIA – Chiesa Santa Barbara.



Seguirà l'animazione musicale itinerante di suonatori di Launeddas e altri strumenti della tradizione sarda.

Alle 19, Natale in musica a cura della Scuola Civica Giuseppe Verdi Sinnai con appuntamento al salone parrocchiale di Santa Barbara.

Venerdì i mercatini apriranno ancora mattina e sera. Previsto anche il Natale in musica a cura del Coro il Pentagramma e l'animazione sportiva Spinning a cura del "Dance Fitness Sinnai".

Sabato 24 alle 17.30: animazione musicale itinerante con i suonatori di launeddas e di altri strumenti della tradizione sarda per le strade dello shopping.

© Riproduzione riservata