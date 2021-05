I titolari di bar e ristoranti hanno la possibilità di utilizzare il suolo pubblico a Sinnai per l'esercizio della propria attività, sino al 30 giugno prossimo. Per quella data dovrebbe scattare una proroga sino al 31 dicembre. L'obiettivo è quello di rilanciare il settore messo in ginocchio dalla pandemia.

Per chi avesse già fatto domanda, l’autorizzazione verrà rinnovata automaticamente previa richiesta da inoltrare all’ufficio protocollo del Comune di Sinnai, Settore Edilizia Privata e Suap, Servizio Attività Produttive e Settore di polizia locale. Per i nuovi esercenti è necessario presentare domanda sempre al Comune.

"Si tratta - dice l'assessore al commercio Alessandra Moriconi – di un’iniziativa proposta anche lo scorso anno: si intende così offrire ai titolari di bar e ristoranti la possibilità di rilanciare il comparto messo in ginocchio dalla pandemia".

