Hanno lasciato i banchi di scuola ed hanno raggiunto la piazza della parrocchia di Santa Barbara, a Sinnai. Divisi in diversi gruppi e accompagnati dai loro docenti delle medie, hanno marciato dalla loro scuola (erano in 120), fino al centro storico del paese, indossando una maglia bianca arricchita da disegni, parole e frasi per dire "No" alla violenza contro le donne.

Le ragazze e i ragazzi hanno, poi, animato piazza Santa Barbara con una serie di attività rivolte alla cittadinanza, che hanno assunto le forme più varie e articolate: sono stati esposti e commentati studi, grafici e statistiche, sono stati letti brani, poesie e frasi, frutto delle riflessioni delle ragazze e dei ragazzi.

Canti, balli e musica hanno completato l’intensa attività di sensibilizzazione ideata dai ragazzi che, in tanti modi e con tante forme espressive, hanno urlato il loro "No" alla violenza contro le donne, ricordando, come recita il progetto che hanno creato, che "l'Amore non è possesso".

Al termine della giornata sono stati deposti dei fiori sulla panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza sulle donne, posizionata nel 2021 in via Cherubini, in ricordo di tutte le vittime. «Oggi è una giornata importante, ricca di emozioni forti. È anche una giornata di speranza e di ferma condanna», è stato detto. «Sinnai ha scelto di celebrarla attraverso una manifestazione voluta e realizzata dalle scuole, col supporto dell’Amministrazione Comunale» le parole di Massimo Leoni, assessore alla Pubblica Istruzione. «Rendere i giovani protagonisti di una ricorrenza come quella odierna è fondamentale perché la sensibilizzazione sulla violenza contro le donne deve essere intrapresa fin dall’infanzia e dall’adolescenza».

