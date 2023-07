Acquavitana ha concluso i lavori di ripristino del manto stradale del centro urbano di Sinnai dopo i lavori effettuati negli ultimi otto mesi per nuovi allacci o per perdite idriche. Interessate le vie Roccheddas, Funtaneddas, Picasso, Ligabue, Della pineta, Perra, Soleminis, Sardegna, Piazza Padre Pio e altre.

I lavori di ripristino dell'asfalto sono andati avanti per diversi giorni, affidati ad una ditta specializzata. Acquavitana, la società che gestisce il servizio idrico a Sinnai (uno dei pochi Comuni in Sardegna non gestiti da Abbanoa), ha ultimato l'intervento col bitume rifatto a nuovo in tutte le 200 aree (tra tagli e piccoli scavi), realizzati appunto negli ultimi otto mesi.

«Noi – dice Alberto Cortese, direttore generale di Acquavitana - abbiamo una nostra programmazione collaudata che ci consente di limitare al massimo i disagi dell’utente su ogni intervento. Dopo lo scavo sull’asfalto per riparare appunto qualche perdita o per realizzare nuovi e frequenti allacci, ricopriamo immediatamente o comunque nell'arco di 24 ore: la trincea con gettiti di calcestruzzo. Successivamente si procede alla fresatura dello spazio prima della ricomposizione dell’asfalto: in pochi giorni sono stati effettuati 200 interventi col rifacimento appunto dell’asfalto per un totale di 600 metri quadrati. Non sono pochi. Il nostro obiettivo -aggiunge Cortese - è quello di limitare i disagi dei cittadini».

Raffaele Serreli

