Riprendono a Sinnai le traslazioni delle salme a suo tempo tumulate in loculi precedentemente acquistati da privati. È successo negli ultimi anni per un’emergenza e quindi con l’indisponibilità di loculi liberi nel vecchio cimitero. In questo nuovo intervento sono previste 57 traslazioni, 48 dal vecchio al nuovo cimitero, altre nove all'interno dello stesso vecchio camposanto. Un’operazione iniziata nel 2013. Complessivamente finora sono state circa 180 su trecento le salme che hanno trovato la sepoltura definitiva.

"Per completare le traslazioni – ha spiegato il vice sindaco del Comune di Sinnai Nuccio Melis, assessore ai Servizi tecnologici - stiamo acquistando altri 120 loculi per il nuovo cimitero: dal 2019 ne sono state fatte 137. Un problema nato già prima della costruzione del nuovo camposanto a Baccu Narboni. Nel vecchio cimitero ad un certo punto non c'era un loculo libero. Erano invece disponibili loculi già acquistati da privati che nell'emergenza sono stati occupati per poter garantire le tumulazioni. Ora l'obiettivo è quello di regolarizzare la situazione”. Le nuove traslazioni saranno effettuate, tempo permettendo, nei prossimi giorni. Già avvertite le famiglie dei defunti. L'operazione sarà seguita dalla Asl.

