I ragazzi del CARS si esibiranno per la prima volta sul palco in occasione del Resilienza Fest, evento organizzato dall' associazione "Sinnai 360 gradi", sabato 10 giugno in piazza Sant'Isidoro a Sinnai.

I ragazzi speciali dell' Associazione Cars della cooperativa "Impara con noi"!, di Anna Maria Littera si esibiranno sul palco portando alcune coreografie artistiche, suoneranno alcuni strumenti in parte creati da loro (bastone della pioggia, bonghetto, tamburello) e canteranno accompagnati dal gruppo di operatori Simona Mascia, Stefania Orrù e Alessandra Pisano che da anni svolgono il ruolo di educatrici nel centro di aggregazione sociale di Sinnai via Ponchielli.

Il progetto nato dalla volontà di "Impara con noi" riunisce in uno spazio privo di barriere architettoniche, giovani che abbiano raggiunto la maggiore età con disabilità intellettiva, ragazzi privi di opportunità occupazionali aggregative e ricreative.

