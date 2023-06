Una pioggia di milioni per Sinnai: 14 sono arrivati col Pnrr, altri 5 da Regione e Stato. In totale quasi 20 milioni per progetti da appaltare e realizzare.

«E gli appalti li farà direttamente il Comune – ha detto l'assessora al Lavori pubblici Aurora Cappai - dopo che ha ottenuto la qualifica per farlo. Ci siamo riusciti in anticipo. Questo ci consentirà di gestire e avere il controllo diretto sulle gare di lavori e servizi. L'obiettivo per il futuro è di istituire un ufficio appalti vero e proprio che coinvolga tutti i settori dell'Ente. Non solo i lavori pubblici. Non avremo dunque bisogno al momento di riferirci a centrali di committenza esterne per la gestione dei nostri appalti, in particolare quelli PNRR che sono previsti a brevissimo».

Subito, entro il mese di giugno verrà appaltato il progetto per la realizzazione del "Polo dell'associazionismo" che sorgerà nell'ex mattatoio (3.295.528 euro) e della "Fabbrica della creatività", che sarà invece ricavato nell'ex cinema Roma (957.177 euro). Sempre entro il 30 giugno sarà bandita la gara d'appalto per lavori in pineta (400mila euro).

Entro luglio andrà in gara d'appalto la realizzazione della Piscina Comunale (3.300.000 euro) per cui è in corso la progettazione esecutiva e i lavori di forestazione per 1.300.000 euro. Entro il 20 settembre è invece previsto l'appalto per la demolizione e ricostruzione della scuola media di Via Caravaggio (3.185.521 euro). Già appaltati i lavori per la realizzazione di un asilo nido per 919mila euro, mentre sono in corso i lavori per la mensa scolastica di via Libertà.

Grande soddisfazione è stata espressa oggi anche dal sindaco Tarcisio Anedda. «Abbiamo lavorato in silenzio, tutti i giorni, per una sintesi di quello di cui Sinnai ha davvero bisogno. Spenderemo anche 900mila euro per realizzare il manto sintetico del campo di calcio di Bellavista. Un lavoro portato avanti con la collaborazione dell'ufficio tecnico che ha operato con grande capacità e impegno, abbiamo ascoltato tutti. Abbiamo avanzato le nostre richieste. I fondi chiesti col Pnrr sono arrivati. Tanti altri - chiude il sindaco Anedda - li hanno concessi la Regione e lo Stato. Costruiremo anche la caserma dei carabinieri con quasi due milioni di euro».

