Al via anche a Sinnai ai piani personalizzati di sostegno a favore di persone con grave disabilità. Gli stessi piani portati avanti sino al 31 dicembre scorso vanno in continuità nel 2023 salvo interruzioni per rinuncia.

Per i piani in proroga da gennaio ad aprile 2023 sono confermati gli stessi importi riconosciuti nell’anno 2022, mentre dal 1 maggio prossimo gli stessi piani verranno rivalutati sulla base dell’attestazione ISEE 2023.

Possono presentare richiesta i cittadini residenti nel Comune di Sinnai che siano in possesso, entro il 31 marzo, della certificazione attestante lo stato di handicap grave. Qualora il cittadino alla data di presentazione della richiesta non sia ancora in possesso della suddetta certificazione, potrà presentare la lettera che attesti che la visita è programmata dalla Commissione Medica entro la data del 31 marzo.

In assenza di certificazione il progetto non potrà essere attivato. Le domande vanno presentate allo sportello digitale entro il prossimo 11 aprile sia per quelli di proroga che per quelli di nuova attivazione.

