A Sinnai appello del parroco padre Gabriele Biccai per la sistemazione della facciata della chiesa di Santa Barbara e del suo campanile.

La Cei ha concesso alla parrocchia un finanziamento di 164mila euro per sistemare la facciata della chiesa e del campanile. Una gran bella somma, ma per realizzare i lavori occorrono 234mila euro. Servono insomma altri 70mila euro e il parroco chiede ora l’aiuto della popolazione. Lo ha fatto durante le messe della domenica, sollecitando a chi può un piccolo aiuto per riportare la facciata e il campanile al loro antico splendore.

«La Cei – ha detto padre Gabriele – ha fatto uno sforzo notevole: ora spetta a tutti noi, a dare un contributo per raggiungere la somma necessaria. È stato il defunto parroco don Alberto Pistolesi ad avviare il progetto. Ora dobbiamo portarlo noi a compimento. Non mi piace chiedere soldi. Ma questa volta lo faccio: la chiesa ha bisogno di questi lavori».

