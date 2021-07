Il Comune di Sinnai ha finanziato 148mila euro da distribuire attraverso i Buoni spesa ai cittadini bisognosi. Sono stati concessi Buoni per circa 112mila euro di cui quasi 109mila euro realmente spesi. La parte rimanente, quasi 40mila euro, è ancora da spendere? Come? “Abbiamo deciso di ricorrere ad un secondo Bando: a breve l’Area Povertà e Inclusione sociale della Fondazione Polisolidale, aprirà la raccolta delle nuove domande per distribuire la quota residua dello stanziamento ministeriale dei Buoni spesa pari a circa 38mila euro. Dal 24 dicembre scorso al 30 aprile 2021 – spiega l’assessore ai Servizi sociali, Massimo Leoni - si è dato avvio all'erogazione dei Buoni. Sono state accolte 418 domande: di queste, ne sono state accettate 392. Nel periodo intercorrente tra il 24 dicembre 2020 e il 30 aprile 2021, sono stati erogati complessivamente 764 buoni spesa”.

In sostanza da parte del Comune di Sinnai, al 30 aprile scorso, sono state impegnate in favore delle famiglie beneficiarie risorse pari a 112.306 euro. Gli assegnatari dei Buoni spesa hanno effettuato spese per un totale di 108.885 euro, non utilizzando la quota residua . “Il Comune di Sinnai, in collaborazione con la Direzione Generale della Polisolidale-Area povertà e inclusione sociale - conclude Leoni - ha gestito la verifica della procedura e i relativi controlli. Ora si va al secondo bando. Siamo certi che ci saranno tante nuove richieste. Si offre l'opportunità di godere di questi aiuti in un momento di difficoltà come questo che si sta affrontando a causa dell'emergenza Covid”.

