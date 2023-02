Divieto di vendita di bevande in lattine di alluminio, in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, anche ove dispensate da distributori automatici. È invece consentita la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori in plastica o carta dove le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita.

Il sindaco di Sinnai Tarcisio Anedda ha firmato l'ordinanza in concomitanza con gli appuntamenti del Carnevale sinnaese in programma domani e domenica, nelle piazze e nelle strade della cittadina.

L'ordinanza è stata emessa ovviamente per ragioni di sicurezza. Ma anche perché «il fenomeno dell’abbandono, dopo l’uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, arreca danno al decoro cittadino e costituisce un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto, costituendo, inoltre, potenziali strumenti di difesa o offesa sia interi che ridotti in frantumi».

Il divieto è valido per domani 25 febbraio dalle ore 14 alle ore 24 nei pressi della Piazza Sant’Isidoro e Piazza Chiesa di Santa Barbara, rispettivamente, area di partenza e arrivo della sfilata con carri allegorici e della rappresentazione teatrale di “Cranovali Mottu” e domenica nei pressi della Piazza Sant’Isidoro, area di arrivo della “Sfilata delle maschere Etniche” e successivo svolgimento della rappresentazione de “Sa Cassa manna – Is Cerbus”, dalle ore 14 alle 24.

