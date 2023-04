Il parroco di Sinnai padre Gabriele Biccai è stato eletto provinciale dei Carmelitani scalzi per l’Italia centrale. La nomina è di oggi: un grande riconoscimento per il sacerdote, 59 anni, che nel 2015 era stato nominato vicario espiscopale per la vita consacrata della diocesi di Cagliari. Dallo scorso anno amministra la parrocchia di Santa Barbara a Sinnai. Tra i suoi incarichi anche quello di cappellano dell’Istituto penale minorile di Quartucciu.

Una nobile figura: padre Gabriele è arrivato a Sinnai poco più di un anno fa. Era stato chiamato dall'arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi a sostituire don Alberto Pistolesi morto nel dicembre del 2021 in un incidente stradale al Poetto a Quartu. Padre Biccai fa parte dei Carmelitani Scalzi di Sant’Isidoro di Quartucciu e di Flumini di Quartu. La notizia si è rapidamente diffusa a Sinnai suscitando grande soddisfazione.

«Un riconoscimento straordinario per padre Gabriele – ha detto il sindaco Tarcisio Anedda –. In un anno si è conquistato la stima dei fedeli e non solo: una figura nobilissima che con la sua semplicità ha rapidamente conquistato tutti, facendo tantissimo anche per i nostri ragazzi grazie anche al rilancio dell'oratorio. La scelta della diocesi di indicarlo successore del compianto e indimenticabile don Alberto Pistolesi, è stata davvero saggia».

