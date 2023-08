Sono stati appaltati i lavori per la realizzazione della piscina olimpionica a Sinnai. L'appalto è stato vinto da una impresa siciliana. Prevista la costruzione della piscina olimpionica (una delle poche in Sardegna) su vasca di 50 metri , utilizzabile per manifestazioni nazionali ed internazionali, di un impianto solare termico per il riscaldamento dell'acqua ,un sistema di panelli fotovoltaici, di un bar di impianti per il padel e il calcetto.

Saranno costruite anche le gradinate e la palestra. Il costo dell’intervento è di tre milioni arrivati col Pnrr e 300mila euro messi a disposizione dal Comune. i lavori dovrebbero iniziare in autunno e ultimati entro il 2024. La piscina sarà affidata in gestione. Per costruirla si provvederà alla demolizione della vecchia piscina che presentava tante criticità: costi di gestione insostenibili, perdite d'acqua in particolare.

