L’associazione Is Cerbus ha aperto il carnevale a Sinnai con la presentazione della maschera, presso l’istituto scolastico numero 2 dell'infanzia di via Caravaggio e via Perra. Sono stati accolti dai bambini e dalle maestre.

I ragazzi dell’associazione hanno illustrato la maschera e la sua storia, offrendo uno splendido spettacolo di vestizione e di rappresentazione di una battuta di caccia.

Il presidente di "Is crebus", Maurizio Manca, ha detto che «è nostro dovere garantire continuità e far sì che i nostri figli continuino a portare avanti quello che anche a noi è stato lasciato con il cuore. Ogni generazione ha il dovere di prendere linfa e trasmetterla a quelle che verranno dopo, ecco questo è quello che stiamo insegnando, e i nostri ragazzi lo fanno nel migliore dei modi».

Il carnevale sinnaese proporrà il 25 e il 26 febbraio sfilate, la commedia "Cranovali mottu" e la caccia al cervo.

© Riproduzione riservata