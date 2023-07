Grazie al finanziamento ministeriale per il progetto denominato “Scuole Sicure”, è stato possibile rinnovare il parco veicoli del Comando di Polizia locale di Sinnai, con la dotazione di due motocicli.

«I motocicli assegnatici - dice il vice comandante Giuseppe Fiori - vanno a sostituire quelli in dotazione dall’anno 2001 che non sono più compatibili con le esigenze di basso impatto ambientale. Il servizio in moto oltre che garantire un grande risparmio in termini di consumo di carburante e, conseguentemente a vantaggio dell’ambiente, consente di districarsi più agilmente nel traffico, specie nelle strade del centro storico. Attualmente il Comando di Polizia locale è ospitato nella sede dell’Associazione di Protezione Civile VAB Sinnai: è composto da sole 12 unità, dotazione organica molto al di sotto delle reali esigenze. La dotazione adeguata dovrebbe essere di ventidue unità con almeno un ufficiale per turno. Con il nuovo P.I.A.O. (strumento di programmazione delle assunzioni) sono previste delle assunzioni di nuovi operatori di Polizia Locale attraverso il sistema dello scorrimento delle graduatorie vigenti in altri Enti».

«Nonostante la carenza in organico, tuttavia - ricorda ancora Giuseppe Fiori - non mancano i risultati grazie all’intensa attività di indagine che ha consentito, per esempio, di individuare un conducente non fermatosi dopo un sinistro con feriti o all’autore di abbandoni indiscriminati di rifiuti nelle campagne. A fine anno è previsto anche il turnover al Comando per il previsto pensionamento del comandante capitano Luciano Concas, dopo oltre 42 anni di servizio svolti interamente nella Polizia Locale di Sinnai».

