A Sinnai metà delle somme raccolte con le multe della Polizia locale sarà utilizzata per il rifacimento della segnaletica stradale che necessita di una rivisitazione e manutenzione straordinaria.

A questa somma si aggiungerà il 10 per certo delle quote che per legge sono invece destinate per altre iniziative da parte del Comune.

La Polizia locale col comandante Giuseppe Fiori e il vice comandante Franco Orrù ha già avviato gli interventi da realizzare seguendo le priorità del momento, quartiere per quartiere.

«Il Settore Lavori Pubblici del Comune di Sinnai - dice l'assessore alla viabilità Cristiano Spina - ha già predisposto la gara d’appalto per l’assegnazione del servizio di manutenzione segnaletica stradale, che consentirà sia di procedere con il tempestivo ripristino di anomalie che dovessero verificarsi, ma soprattutto per la messa in sicurezza delle strade cominciando dalle fermate dell’autobus e la nuova regolazione della viabilità in alcuni comparti quali la zona di Via Marconi, di Via Limbara e di Via Funtanalada, non più rinviabili considerato il progressivo incremento delle esigenze di fluidità della circolazione e di spazi da asservire alla sosta».

