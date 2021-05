È sicuramente uno dei più anziani tifosi del Cagliari. Ha seguito tutte le gare dei rossoblu anche quest'anno, ha sofferto, ha sperato nella salvezza e alla fine ha gioito come tutti i tifosi rossoblù. Il suo cimelio è sempre lo stesso: la bandiera del Cagliari che aveva portato allo stadio il giorno della conquista dello scudetto.

Attilio Soldi, di Sinnai, segue il Cagliari da una vita (ha quasi cento anni), si è goduto lo scudetto quando aveva 50 anni, ha gioito per le magie di Gigi Riva, di Albertosi, Greatti, Cera. Ma ancora prima per il Cagliari anni Cinquanta e Sessanta. Non ha mai smesso di tifare per la squadra anche quando è finita in Serie C.

Ringrazia la famiglia Orrù e Claudio Ranieri per aver riportato la squadra in B e in Serie A, e i tempi di Oliveira e Matteoli insomma un super tifoso. Ricorda anche il Cagliari in Coppa Uefa.

La domenica è tutta per lui: si mette di fronte alla tv e guai a toccargli il Cagliari. I colori rossoblù fanno parte della sua storia. Il signor Attilio era certo della salvezza, ricorda quella raggiunta con Ballardini in panchina, ma ora si gode l'ultima: quella di mister Leonardo Semplici che “ha resuscitato una squadra che aveva perso anche gli stimoli. A dispetto di giocatori come Nainggolan, Cragno, Ceppitelli, Joao Pedro, Simeone, Pavoletti, Nandez”.

