Ultimo appuntamento dell’anno venerdì alle 18 in biblioteca a Sinnai con gli “Incontri di montagna”, la rassegna tematica che unisce sport, natura e tutela ambientale.

Il progetto ideato e curato da Marco Mura (Runner escursionista) e Amos Cardia (Sardinia biking) questa volta parlerà di corsa e ultramaratone con Tullio Frau (69 anni), atleta non vedente tra i pochi al mondo a correre gli ultratrail in montagna e nei deserti.

Durante l’incontro verrà presentata la sua autobiografi,a “La volontà non ha barriere”, il cui ricavato andrà in beneficenza per le attività di prevenzione dalla cecità e delle patologie oculari portate avanti dallo I.A.P.B. Italia Onlus (Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – International Agency for the Prevention of Blindness).

Durante la serata si parlerà di gare in montagna, nei deserti, di cammini e delle corse in Sardegna disputate da Frau. Coprotagonista sarà un altro atleta non vedente, Simone Scalas (36 anni) della Sportiva Uta 2000, che da alcuni anni ha iniziato a praticare podismo, spingendosi anche lui nei percorsi in montagna sino a gareggiare nelle lunghe distanze a piedi.

