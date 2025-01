Rinviato una settimana fa per la pioggia, si rinnova domani sera a Sinnai il rito de Su Fogadoni.

Il grande falò sarà allestito in piazza chiesa. L'iniziativa è degli assessorati comunali alla Cultura e spettacolo e alle Tradizioni popolari in collaborazione con l'associazione "Is cerbus".

Il calendario prevede anche, dalle 18 di sabato, la celebrazione di una messa nella chiesa di Santa Barbara, animata dal coro Segossini.

Al termine, tutti in piazza con la benedizione degli animali (cani, pecore, agnelli in particolare) e con l'accensione del grande falò, con la prima uscita dell'anno della maschera tradizionale sinnaese de Is cerbus.

In programma anche un intrattenimento musicale a cura del gruppo "Melis, Longoni e Pisu". Seguirà infine l'assaggio del moscato per tutti.

