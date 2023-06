Sinnai in festa per Santa Vittoria e Sant'Agnese che si celebrano nel rione omonimo con la chiesetta dedicata proprio a Santa Vittoria. Ricco il programma delle manifestazioni religiose e civili che inizieranno domani e che si concluderanno lunedì 19 giugno.

Con le messe e la processione sono in programma "Sa festa de sa tundidroxia", una dimostrazione della tosatura delle pecore. In programma anche serate musicali e la tradizionale gara poetica campidanese.

La festa è stata allestita in collaborazione fra il Comitato e la parrocchia. Intanto sempre a Sinnai è in corso la questua in vista della festa patronale di santa Barbara che si terrà come sempre nel prossimo mese di luglio. Lo scorso mese è stato invece festeggiato Sant'Isidoro, patrono degli agricoltori.

© Riproduzione riservata